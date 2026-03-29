Messa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv | dove vedere

Il 29 marzo 2026, in occasione della Domenica delle Palme, il Papa Leone XIV ha celebrato una funzione religiosa. La messa è stata trasmessa in diretta streaming e in televisione, consentendo la partecipazione da remoto. La cerimonia si è svolta presso la basilica papale, con la presenza di fedeli e rappresentanti di varie istituzioni religiose. La trasmissione è stata visibile su canali ufficiali e piattaforme online dedicate.

Oggi, 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, Papa Leone XIV celebra la Messa in occasione della Domenica delle Palme. Inizia così la Settimana Santa, che ci porterà alla Pasqua di domenica prossima. Ma a che ora e dove vederla in diretta tv e in streaming? Appuntamento alle ore 10 di oggi, 29 marzo, dalla Piazza di San Pietro. Iniziano così i riti presieduti dal Papa nel tempo di Pasqua. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la Messa della Domenica delle Palme con Papa Leone? Ecco tutte le informazioni. Sarà possibile seguire la Messa della Domenica delle Palme con Papa Leone oggi, 29 marzo 2026, alle ore 10. Diretta su Rai 1 e su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Messa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedere Articoli correlati Messa in tv 18 febbraio 2026 (Mercoledì delle Ceneri) con Papa Leone XIV, dove vedere su Tv2000: orari, luogo, streamingMessa in tv 18 febbraio 2026 (Mercoledì delle Ceneri) con Papa Leone XIV, dove vedere su Tv2000: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale,... Messa in tv 29 marzo 2026 (Domenica delle Palme), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streamingMessa in tv 29 marzo 2026 (Domenica delle Palme), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora... Contenuti utili per approfondire Messa Domenica Temi più discussi: Domani in piazza San Pietro la messa di Papa Leone nella Domenica delle Palme; Domenica delle Palme, il 29 marzo si apre la Settimana Santa; Settimana Santa in Cattedrale: gli orari delle celebrazioni; Settimana Santa e Pasqua 2026 in basilica. Domenica delle Palme: la storia dietro la tradizioneLa Domenica delle Palme apre i festeggiamenti pasquali, un momento in cui la spiritualità si fonde con tradizioni radicate profondamente nel tessuto ... levantenews.it Domenica delle Palme, oggi la Messa in CattedraleAlle 10 di domenica 29 marzo la benedizione dei rami nella chiesa del Carmine, poi la celebrazione con il Vescovo. Giovedì via al Triduo pasquale. ecodibergamo.it DOMENICA DELLE PALME: - la S.Messa delle ore 8:30 NON SARA' CELEBRATA - Domenica 29 Marzo, ore 11:00 Benedizione delle Palme davanti la canonina e processione verso la Chiesa per la S. Messa. - Domenica 29 Marzo ore 17:30 Via Crucis Viven - facebook.com facebook