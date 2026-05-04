Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIV

Venerdì 8 maggio alcune scuole di Napoli resteranno chiuse a causa della visita di Papa Leone XIV. La decisione riguarda diverse zone della città, dove si prevedono misure di sicurezza e restrizioni per agevolare l’evento. L’interruzione delle attività scolastiche si applica a tutte le istituzioni presenti nelle aree interessate, per garantire l’ordine pubblico durante la visita.

Venerdì 8 maggio, in occasione della visita di Papa Leone XIV, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Il Comune potrebbe estendere l'ordinanza anche ad altri quartieri. Scuole chiuse anche a Pompei.🔗 Leggi su Fanpage.it

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