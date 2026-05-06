Napoli scuole chiuse venerdì 8 maggio per la visita di Papa Leone XIV

Venerdì 8 maggio le scuole di Napoli resteranno chiuse. Il sindaco ha firmato un’ordinanza che sospende le attività didattiche in tutta la città. La chiusura è legata alla visita pastorale di Papa Leone XIV, prevista per quella giornata. La decisione riguarda tutte le scuole, pubbliche e private, presenti nel territorio comunale.

Il sindaco Gaetano Manfredi firma l’ordinanza: stop alle attività didattiche in tutta la città in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole cittadine nella giornata di venerdì 8 maggio 2026 in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV. Il provvedimento riguarda tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, presenti sull’intero territorio comunale. La decisione dell’amministrazione comunale è legata alle esigenze organizzative e di sicurezza connesse alla presenza del Santo Padre in città.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, scuole chiuse venerdì 8 maggio per la visita di Papa Leone XIV Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Visita di Papa Leone XIV: l’8 maggio scuole chiuse a NapoliTempo di lettura: < 1 minutoIl Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato oggi un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole... Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIVVenerdì 8 maggio, in occasione della visita di Papa Leone XIV, in alcune zone di Napoli le scuole rimarranno chiuse. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli, visita di Papa Leone XIV l'8 maggio: chiuse tutte le scuole della città; Visita Papa Leone a Napoli: resteranno chiuse tutte le scuole della città; Scuole chiuse a Napoli per la visita di Papa Leone XIV; Il Papa a Napoli, in ventimila prenotati al Plebiscito: scuole chiuse, piano traffico e pulizia. Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV ... fanpage.it Visita del Papa a Napoli, venerdì 8 maggio scuole chiuse in tutta la cittàScuole chiuse in tutta Napoli nella giornata di venerdì 8 maggio in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV. Il sindaco ... internapoli.it PAPA LEONE A NAPOLI Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , ha firmato oggi l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio 2026 . Il provvedimento si è reso nece - facebook.com facebook Grazie al cielo papa Leone riparte da #Paceminterris: nell'era atomica la guerra come strumento di giustizia non esiste x.com