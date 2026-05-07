Papa Leone XIV a Napoli | tutte le misure di sicurezza per la visita pastorale dell’8 maggio

Il Comune ha adottato diverse misure per la visita pastorale del Papa a Napoli prevista per l’8 maggio. Tra queste, il traffico sarà limitato in alcune zone della città e le scuole resteranno chiuse quel giorno. Queste disposizioni sono state prese per garantire la sicurezza dell’evento e facilitare il passaggio del Pontefice durante la sua visita. La città si prepara ad accogliere il Papa con queste misure di sicurezza e regolamentazioni temporanee.

Traffico limitato e scuole chiuse tra i provvedimenti adottati dal Comune per accogliere il Pontefice. Domani, 8 maggio 2026, nel giorno del primo anniversario del suo Pontificato, Papa Leone XIV si recherà in visita a Napoli. Un evento tanto atteso e dall’enorme valore simbolico oltre che spirituale: in questo periodo segnato da conflitti e tensioni internazionali, il Santo Padre incontrerà fedeli e religiosi per promuovere ancora una volta un messaggio di pace e fraternità. Secondo il programma reso noto dall’Arcidiocesi di Napoli, dopo una prima visita in mattinata al santuario mariano di Pompei, Leone XIV raggiungerà il capoluogo partenopeo in elicottero nel primo pomeriggio.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Papa Leone XIV a Napoli: tutte le misure di sicurezza per la visita pastorale dell’8 maggio Notizie correlate Dopo Ratzinger ora ci riprova Papa Leone XIV: visita pastorale a La Sapienza a Roma il 14 maggioOra è ufficiale: giovedì 14 maggio Papa Leone XIV farà una visita pastorale all’Università di Roma Sapienza. In diretta la visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli dell’8 maggioMessa e Supplica dal Santuario, incontri con clero e cittadini, speciali e approfondimenti su Tv2000. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Papa Leone XIV la prima copia di Liberi sotto la grazia; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca; Quando Papa Leone XIV chiamò il servizio clienti della banca e riattaccarono. Papa Leone XIV in visita a Napoli l’8 maggio 2026, dove seguire la diretta in tv e streamingTutto pronto a Napoli per l’arrivo di Papa Leone XIV, previsto per le 15.15 di oggi, venerdì 8 aprile. Le strade, i percorsi, gli appuntamenti del Santo Padre. fanpage.it Le visite dei pontefici a Napoli prima di Papa Leone XIV: da Giovanni Paolo II a Papa FrancescoPer la sesta volta, una visita pastorale del Sommo Pontefice a Napoli: i precedenti di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, l'ultima nel 2019 ... fanpage.it Rubio è arrivato a Roma, a breve l’incontro con papa Leone XIV x.com È già tutto pronto per la visita di Papa Leone XIV. Le foto: https://fanpa.ge/uOieg - facebook.com facebook