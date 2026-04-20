Il Papa visiterà Napoli e Pompei, con circa 30.000 persone che si raduneranno in piazza Plebiscito per accoglierlo. Per l’evento saranno coinvolti circa 300 gruppi parrocchiali e 1.400 volontari. Sono state installate circa 10.000 transenne per delimitare le aree di sicurezza e gestire l’afflusso di pubblico. La presenza del Pontefice attirerà una grande partecipazione popolare nella zona centrale della città.

In campo trecento parrocchie, 1400 volontari, 10mila transenne da piazzare nelle zone off limits e circa 30mila persone che accoglieranno il Papa in piazza del Plebiscito. Sono i numeri di una visita destinata a lasciare il segno. Una visita, quella dell’8 maggio, come ha sottolineato il cardinale Battaglia durante la conferenza di presentazione dell’evento, per la pace e per la fratellanza. “E non è un caso - aggiunge don Mimmo - che la scelta sia caduta sulla città di Napoli, simbolo di speranza e resilienza”. Alle 15 il Pontefice partirà in elicottero da Pompei, dopo circa un quarto d’ora atterrerà alla Rotonda Diaz. Qui ad accoglierlo, con Battaglia, ci saranno il presidente della Regione, il prefetto e il sindaco.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - ?La visita del Papa a Napoli e Pompei, 30mila persone accoglieranno il Pontefice in piazza Plebiscito

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