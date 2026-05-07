Venerdì 8 maggio alle ore 21, Tv2000 trasmetterà il documentario intitolato ‘La forza della mitezza’, dedicato al primo anniversario del pontificato di Papa Leone. Il film approfondisce le tappe e i momenti salienti di questo primo anno di guida spirituale, offrendo uno sguardo su eventi e decisioni significative. La produzione si propone di analizzare le caratteristiche e l’approccio del Papa durante il suo mandato.

CITTA’ DEL VATICANO – ‘La forza della mitezza’ è il documentario di Tv2000, in onda venerdì 8 maggio alle ore 21.10, dedicato ai primi dodici mesi del pontificato di Leone XIV. Un viaggio attraverso i momenti più intensi e significativi del suo primo anno: l’impegno per la pace e la giustizia sociale, la continuità delle aperture pastorali nel solco dell’esortazione apostolica Evangelii Gaudium, i viaggi, le scelte e lo stile con cui Papa Prevost si è presentato al mondo e guida la Chiesa. Uno stile, quello del Pontefice, improntato alla mitezza, profondamente radicato nel Vangelo e nella spiritualità agostiniana, e, proprio per questo, capace di risultare controcorrente in un contesto globale segnato dalla violenza dei conflitti e dall’arroganza dei potenti.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Papa Leone, un anno di pontificato: su Tv2000 il documentario ‘La forza della mitezza’

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