Papa Leone riceve Rubio ‘disgelo’ dopo gli attacchi di Trump

Il senatore americano è arrivato a Roma per incontrare il Papa. La visita arriva dopo un periodo di tensioni tra le parti, che hanno attirato l’attenzione dei media. Non sono stati resi noti dettagli sui contenuti dell’incontro. La visita di Rubio si inserisce in un viaggio più ampio in Europa, e segue i recenti scontri tra il presidente americano e alcuni leader internazionali.

(Adnkronos) – Marco Rubio sbarca a Roma. Il segretario di Stato americano arriva in Italia per una 'missione diplomatica'. In agenda gli incontri con Papa Leone XIV nella giornata di oggi e con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani. La prima tappa è il Vaticano per il meeting con il Pontefice, attaccato ripetutamente dal. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Le parole di Papa Leone XIV e la reazione del presidente degli Stati Uniti Notizie correlate Meloni-Trump, prove di disgelo: Rubio atteso a Roma dopo lo scontro su Iran e basi Nato. Vedrà anche Papa LeoneIl segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma nei prossimi giorni per una serie di incontri ai massimi livelli del Vaticano e del governo... Rubio vedrà Papa Leone il 7 maggio in Vaticano: prove di disgelo dopo lo scontro tra il Pontefice e TrumpPapa Leone XIV riceverà in Vaticano, secondo quanto si apprende, il segretario di Stato americano, Marco Rubio, giovedì 7 maggio, anche se l'incontro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Marco Rubio vedrà papa Leone XIV a Roma il 7 maggio; Papa Leone e Rubio, incontro per il disgelo. Ma Trump attacca ancora; Il Papa riceve il segretario di Stato Usa Marco Rubio; La missione vaticana di Rubio e i tre dossier per il disgelo con Papa Leone. Papa Leone riceve Rubio, 'disgelo' dopo gli attacchi di TrumpIl segretario di Stato americano oggi in Vaticano. Parolin: Se ci fosse la richiesta di dialogo diretto con Trump, il Papa credo non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare ... adnkronos.com In Vaticano l'atteso incontro tra Papa Leone e il Segretario di Stato Usa RubioLe tensioni dopo gli attacchi di Trump. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce il Pontefice. Gli Usa un interlocutore imprescindibile sottolinea Parolin ... rainews.it Papa Leone non arretra: “Stiamo con le vittime”. Parolin: attacchi strani x.com In occasione della visita di Sua Santità Papa Leone XIV è stato adottato un dispositivo che prevede limitazioni alla circolazione e variazioni al trasporto pubblico locale: - facebook.com facebook