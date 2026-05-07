Oggi il Papa ha incontrato Rubio, esprimendo la sua vicinanza alle vittime della guerra. Durante l'incontro, il pontefice ha sottolineato la fiducia nell'esito di questo appuntamento, auspicando un atteggiamento di apertura e dialogo. La conversazione si è svolta in un clima di attenzione verso le persone colpite dal conflitto, rimarcando il sostegno della Chiesa alle vittime.

La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra: lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia del faccia a faccia con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, in arrivo a Roma per quello che si annuncia un colloquio «franco e diretto». Rubio è atteso oggi alle 11.15 nel Cortile di San Damaso per poi essere accompagnato da Papa Leone per l’udienza fissata alle 11.30. Sulla carta sarà un colloquio di mezz’ora (alle 12 il Papa ha già un altro impegno). Leone si è detto fiducioso rispetto a questo appuntamento auspicando «apertura» e «comprensione» reciproca. Ma la linea resta sempre quella: la Chiesa «legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme».🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Papa Leone oggi vede Rubio: la Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra

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