Papa Leone | basta vittime innocenti Mai la guerra

Il Papa ha chiesto di fermare le vittime innocenti e ha ribadito che mai si deve ricorrere alla guerra. Durante un discorso, ha sottolineato l’importanza di promuovere una cultura della pace, evidenziando che le difficoltà non devono essere risolte con il conflitto armato. Sono stati ricordati i tanti civili che hanno perso la vita in situazioni di guerra, mettendo in evidenza la necessità di alternative pacifiche.

Occorre promuovere “una cultura della pace” perché la risposta alle difficoltà che si manifestano non può essere la guerra: tanti innocenti sono morti”. Così Papa Leone al rientro del viaggio apostolico in Africa a proposito dei conflitti in particolare in Medio Oriente. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa Leone: basta vittime innocenti. Mai la guerra Papa Leone: basta vittime innocenti. Mai la guerra Notizie correlate Iran, Papa Leone XIV: "Troppi bambini vittime innocenti, preghiamo per la pace"(LaPresse) Papa Leone XIV ha rinnovato un appello alla pace in Iran e in tutto il Medio Oriente al termine dell’udienza generale. Papa Leone: preghiamo per le vittime innocenti delle guerreIn Vaticano, con il nuovo appello per la pace di Papa Leone, durante l’udienza generale del mercoledì. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Leone XIV in Camerun: il mondo ha sete di pace, basta guerre!; Ad Assisi una marcia per la pace in solidarietà con Papa Leone e le vittime di tutte le stragi in corso; Il Papa fra i carcerati dell’Africa: investire sulla dignità di ogni uomo; Angola – Papa Leone esorta la nazione: seguire Maria per essere come Lei operatori di giustizia e portatori di pace - ANS. Pace: domani ad Assisi la Marcia in solidarietà con Papa Leone e le vittime di tutte le guerreSabato 18 aprile Assisi torna a parlare al mondo con la forza mite del suo messaggio universale di pace. Lo farà con una nuova Marcia per la pace che si annuncia come una risposta chiara, netta e senz ... agensir.it Papa Leone XIV: Basta con la guerra, è il tempo della pace | Attorno a noi c’è un delirio di onnipotenzaVeglia di preghiera per la pace, Papa Leone XIV: Basta con la guerra, mettiamo un argine al delirio di onnipotenza sempre più imprevedibile ... ilsussidiario.net Messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Papa Leone XIV al rientro dal Viaggio Apostolico in Africa quirinale.it/it/comunicato/… x.com #Tg2000 - Papa Leone: dall’Africa richiamo alla pace. Poi volo di ritorno a Roma #23aprile #Tv2000 #PapaLeoneXIV #Africa #GuineaEquatoriale #Pace #Peace #ViaggioApostolico #Vaticano #Esono #Malabo #Preghiera - facebook.com facebook