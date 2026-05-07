Domani il Papa arriverà a Pompei, esattamente un anno dopo la sua elezione, per partecipare alla recita della supplica alla Madonna del Rosario. Dopo l'evento, si recherà a Napoli. Il vescovo locale ha commentato l’attesa per questa visita, che coinvolge molti fedeli e rappresentanti religiosi della zona. La visita si inserisce in un calendario di impegni ufficiali del pontefice.

A un anno esatto dalla sua elezione Papa Leone XIV domani sarà a Pompei per recitare la supplica alla Madonna del Rosario e poi si sposterà a Napoli. Prima tappa dunque la basilica mariana di Pompei. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa a Pompei, l’attesa nelle parole del vescovo mons. Caputo

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