Ucraina la testimonianza del vescovo del Donbass Mons Ryabuka

Un vescovo del Donbass ha rilasciato una testimonianza sull’attuale situazione in Ucraina, dove gli attacchi russi continuano senza sosta. Recentemente sono stati segnalati raid anche su un asilo a Odessa e i blackout si sono protratti a Kharkiv, causando interruzioni e disagi nelle città coinvolte. La situazione rimane difficile in diverse zone del paese.

Non si fermano gli attacchi russi: raid anche su un asilo a Odessa. Proseguono i blackout anche a Kharkiv. Servizio di Vito D'Ettorre. TG2000.