Funamboli | un incontro tra fede dolore e speranza nel cuore di Napoli

Venerdì 15 maggio alle 20:30, nel Cimitero di Fuorigotta, si terrà un evento intitolato “Funamboli – genitori che camminano sul filo dell’oltre”. L’iniziativa si svolge in un luogo simbolico e si focalizza su temi legati alla fede, al dolore e alla speranza, coinvolgendo genitori che condividono esperienze di perdita e di attesa. La serata si inserisce in un calendario di incontri dedicati al confronto e alla riflessione.

Venerdì 15 maggio, alle ore 20:30, il suggestivo scenario del Cimitero di Fuorigrotta ospiterà un evento dal forte impatto umano e spirituale: “Funamboli – genitori che camminano sul filo dell’oltre”. Un titolo evocativo che richiama l’equilibrio fragile e coraggioso di chi vive il dolore della perdita trasformandolo in testimonianza. L’iniziativa, promossa dalla Fraternità Monastero San Magno, vedrà come protagonista Francesco Fiorillo, membro della comunità di Fondi, impegnato da anni in percorsi di accompagnamento spirituale e umano. Il suo intervento sarà un momento di riflessione profonda, dedicato in particolare ai genitori che affrontano il lutto, ma aperto a chiunque senta il bisogno di confrontarsi con il mistero del dolore e della speranza.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Campania in festa: Papa Leone XIV tra fede, speranza e sfide sociali nel primo anniversario di pontificato.Papa Leone in Campania: Un Pellegrinaggio tra Fede e Sfide Sociali La Campania si prepara ad accogliere Papa Leone XIV l’8 e il 23 maggio, in un... Leggi anche: Napoli, bimbo di 2 anni a rischio: fallito il trapianto, indagini e speranza nel cuore artificiale a Milano.