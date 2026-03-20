Oggi, nel torneo WTA1000 di Miami, Jasmine Paolini esordisce sul cemento della Florida. La tennista toscana affronta la prima partita della competizione, cercando di ritrovare il ritmo e la forma. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, con orario e programma già stabiliti. Paolini si prepara a scendere in campo per la sua prima sfida.

Jasmine Paolini farà il proprio esordio quest’oggi nel WTA1000 di Miami. Sul cemento della Florida, la toscana cercherà di ritrovare il suo tennis. L’azzurra sarà opposta alla padrona di casa, Taylor Towsend, e sulla carta la sfida dovrebbe essere alla sua portata. L’uso però del condizionale è d’obbligo. Paolini, come detto, non ha rubato l’occhio in termini di rendimento in questo 2026, facendo soprattutto fatica a essere continua anche nel corso della singola partita. Spesso i tanti errori non forzati e il poco controllo nelle esecuzione dei colpi sono stati tra gli aspetti che hanno determinato le sconfitte per Jasmine. Dall’altra parte della rete ci sarà un’avversaria con grandi motivazioni e pronta ad approfittare di ogni incertezza dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolini-Towsend oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streaming

Articoli correlati

Paolini-Potapova oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini farà il proprio esordio quest’oggi nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells.

Dove vedere in tv Paolini-Eala oggi, WTA Dubai 2026: orario, programma, streamingIl match di singolare, che vedrà protagonista la tennista italiana, sarà il quinto incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 8.

Aggiornamenti e notizie su Paolini Towsend oggi WTA Miami 2026...

Temi più discussi: WTA Indian Wells, semifinale: highlights Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend; Errani/Paolini fuori in semifinale a Indian Wells; Sorteggio femminile: Paolini contro Townsend o una qualificata; Errani e Paolini si fermano in semifinale a Indian Wells.

LIVE Paolini-Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: si comincia contro una specialista del doppioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Jasmine Paolini e la ... oasport.it

WTA Miami, il percorso delle italiane: Paolini e Cocciaretto pescano maleTennis - Italiani | Jasmine è nella zona di Townsend, Ostapenko, Svitolina e avrebbe Sabalenka ai quarti. Elisabetta sfida una qualificata, poi eventualmente Gauff ... ubitennis.com

Indian Wells: Errani e Paolini eliminate in semifinale da Towsend e Siniakova. Piccola consolazione per Errani nel doppio misto con Vavassori #Bencic #cobolli #CobolliBencic #errani #erranipaolini #erranivavassori #indianwells #news #paolini #siniakova # - facebook.com facebook