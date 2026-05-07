Paolini-Jeanjean oggi in tv WTA Roma 2026 | orario programma streaming

Oggi si svolge l'incontro tra i tennisti Paolini e Jeanjean durante i Campionati Internazionali d’Italia a Roma. La terza giornata si svolge nel Campo Centrale, dove il colore azzurro domina ancora il contesto. Sono previste diverse partite nel programma, con orari e dettagli disponibili per lo streaming. La manifestazione si svolge nel rispetto del calendario ufficiale, con pubblico e appassionati pronti a seguire gli incontri.

Il colore azzurro continua a caratterizzare il programma del Campo Centrale anche nella terza giornata degli Internazionali d’Italia. Nell’incontro valevole per il secondo turno del singolare femminile Jasmine Paolini, testa di serie numero nove, affronta la francese Leolia Jeanjean, numero 127 WTA. Il match, secondo di giornata, non inizierà prima delle 13:00. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-JEANJEAN NON PRIMA DELLE 13.00 La vincitrice dello scorso anno inizia la difesa del titolo contro la qualificata transalpina. L’inizio di stagione non è stato certamente fin qui all’altezza delle aspettative di una giocatrice che era arrivata nelle primissime posizioni del ranking.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paolini-Jeanjean oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming Notizie correlate Paolini-Jeanjean oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingIl colore azzurro continua a caratterizzare il programma del Campo Centrale anche nella terza giornata degli Internazionali d’Italia. Dove vedere in tv Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini comincia da un giovedì capitolino la sua difesa del titolo agli Internazionali d’Italia 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paolini-Jeanjean oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; Live Jasmine Paolini - Léolia Jeanjean - Roma Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/05/2026; Diretta Paolini - Jeanjean (Internazionali BNL d'Italia); WTA Roma 2026: Jasmine Paolini inizia la difesa del titolo contro Jeanjean. Paolini-Jeanjean oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streamingIl colore azzurro continua a caratterizzare il programma del Campo Centrale anche nella terza giornata degli Internazionali d’Italia. Nell'incontro ... oasport.it Dove vedere in tv Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini comincia da un giovedì capitolino la sua difesa del titolo agli Internazionali d'Italia 2026. La giocatrice toscana se la vedrà con la ... oasport.it 7 05 2026 ITALYA ROMA WTA SINGLES 13:30 Zakharova A. Noskova L. *** 14:00 Paolini J. Jeanjean L. **** 15:00 Ostapenko J. Anisimova A. *** 15:00 Siniakova K. Kalinskaya A. **** x.com Comincia la difesa del titolo Jasmine affronterà la francese Jeanjean, che ha superato Haddad Maia 6-4, 7-6 nel primo turno - facebook.com facebook