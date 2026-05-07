Paolini esordio col brivido | Jeanjean piegata in tre set la difesa del titolo riparte tra le lacrime

Sul Centrale del Foro Italico, la campionessa in carica ha vinto il suo primo turno contro la francese Leolia Jeanjean, in una partita durata quasi tre ore. Dopo aver perso il primo set al tie-break, la giocatrice italiana ha conquistato i successivi due set con il punteggio di 6-2 e 6-4, portando a casa la vittoria in rimonta e superando la sfida in tre set.

Sul Centrale del Foro Italico la campionessa in carica supera in rimonta la francese Leolia Jeanjean: 6-7(4), 6-2, 6-4 in quasi tre ore. Pubblico in apnea, primo set perso al tie-break, poi la reazione. Al prossimo turno c’è Elise Mertens. Doveva essere un esordio in carrozza, è stata una traversata. Jasmine Paolini comincia la difesa del suo titolo agli Internazionali con quello che alle nostre latitudini si chiama “esordio col brivido”: vince, sì, ma a costo di tre ore di battaglia, di un primo set buttato via, e di tutta la tensione accumulata in mesi che non sono stati semplici. Si sa, le partite più difficili non sono quelle contro le big.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Paolini, esordio col brivido: Jeanjean piegata in tre set, la difesa del titolo riparte tra le lacrime Notizie correlate LIVE Paolini-Jeanjean, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra inizia la difesa al titoloBuongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurra Jasmine Paolini e la francese Leolia Jeanjean, valido per il... Internazionali d’Italia, Paolini soffre ma vola avanti: battuta Jeanjean in tre setLa campionessa in carica supera la francese Leolia Jeanjean dopo quasi tre ore di battaglia al Foro Italico. Contenuti utili per approfondire Paolini, che fatica! Rimontata la n.121. Favola Basiletti, dalle qualificazioni a Svitolina!Sul rosso del Foro Italico, Paolini vanta un trionfo in singolare e due nel doppio in tandem con Sara Errani. Queste le finali che hanno arricchito il palmarès della campionezza azzurra: ... tuttosport.com WTA Roma - Paolini rimonta e avanza al secondo turno. Continua la favola di BasilettiLa campionessa in carica vince all'esordio, seppur con qualche brivido di troppo. La 20enne bergamasca si regala Svitolina. Eliminato un buon Cinà ... msn.com