Internazionali d’Italia Paolini soffre ma vola avanti | battuta Jeanjean in tre set

Nel torneo degli Internazionali d’Italia, il giocatore italiano ha superato una sfidante francese in tre set dopo quasi tre ore di partita al Foro Italico. La campionessa in carica ha sofferto ma è riuscita a passare il turno, avendo la meglio sulla rivale in una sfida lunga e combattuta. La vittoria permette all’atleta di avanzare nel torneo, mantenendo vive le speranze di proseguire fino alle fasi finali.

La campionessa in carica supera la francese Leolia Jeanjean dopo quasi tre ore di battaglia al Foro Italico. Jasmine Paolini conquista così il terzo turno e allunga a sette la sua striscia vincente a Roma Prosegue il cammino di Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia. La tennista azzurra, numero 8 del ranking mondiale e testa di serie numero 9 del torneo, ha superato in rimonta la francese Leolia Jeanjean con il punteggio di 6-7(4), 6-2, 6-4 dopo quasi tre ore di gioco. Per la 30enne di Bagni di Lucca si tratta della settima vittoria consecutiva al Foro Italico, dove si presenta da campionessa in carica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Wta Madrid, Paolini avanti tra le difficoltà: battuta Siegemund in tre setEsordio sofferto ma vincente per Jasmine Paolini al «Mutua Madrid Open», il Wta 1000 in corso sulla terra rossa della Caja Magica. LIVE Paolini-Jeanjean 6-7, 6-2, 4-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: avanti di un break l’azzurra nel terzo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lunga la risposta di Paolini con il rovescio. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: IBI 26, il tabellone delle italiane: Paolini in alto con Sabalenka e Gauff; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; Internazionali: tutti gli italiani in campo oggi a Roma; Internazionali BNL d'Italia 2026: date, calendario, protagonisti e dove vedere il torneo di Roma. Internazionali Roma, diretta oggi: Berrettini-Popyrin live 2-6 3-6, a seguire Paolini e Cinà, arriva Sinner. Tutti gli italiani in campo, orari e dove vederli (in chiaro)Internazionali Bnl d'Italia, quarto giorno di torneo al Foro Italico. Tutti gli aggiornamenti di oggi, giovedì 7 maggio. In campo ben 8 italiani, inizia Berrettini col primo match ... ilmessaggero.it Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta liveTerzo giorno al Foro Italico per gli Internazionali BNL d'Italia. Ben dieci italiani in campo: Berrettini apre la giornata, poi Cinà, Bellucci, Cadenasso e Maestrelli. In programma anche il derby Pell ... sport.sky.it Poetry in Motion Via IG Bnl Internazionali d'Italia - facebook.com facebook Internazionali d’Italia, Berrettini subito ko con Popyrin. Ora è fuori dai top100 x.com