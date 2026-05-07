Un episodio di violenza si è verificato nel pronto soccorso di Vimercate, dove un uomo ha danneggiato una vetrata e la postazione del triage. L'intera scena si è svolta dopo che l'uomo aveva ricevuto un rifiuto di ricovero. Non sono stati riportati feriti, ma l’evento ha causato momenti di tensione tra il personale sanitario e i presenti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione.

Vimercate (Monza e Brianza) – Paura al pronto soccorso a Vimercate, un uomo in un attacco di ira distrugge una vetrata e una postazione del triage. Prima di approdare al servizio d’emergenza era stato al Centro psicosociale, dove ha ferito cinque infermieri, per tutti la prognosi è di una settimana. La loro colpa? Aver provato a contenere il paziente già conosciuto. I fatti si sono consumati in due momenti diversi, mercoledì sera. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo si era rivolto alle strutture più nella speranza di trovare riparo per la notte, che non per problemi di salute, ma le sue condizioni non erano tali da richiedere un ricovero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Panico al pronto soccorso di Vimercate: un uomo distrugge il triage dopo il rifiuto del ricovero

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