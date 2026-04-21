Dopo l’accoltellamento semina il panico al pronto soccorso | distrugge un macchinario e aggredisce i carabinieri Arrestato 21enne straniero

Un giovane straniero di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Parma dopo aver seminato il panico nel pronto soccorso. Dopo aver accoltellato qualcuno, ha distrutto un macchinario e aggredito i militari intervenuti. L’episodio si è verificato nel reparto di emergenza dell’ospedale, dove il giovane ha agito in modo violento prima di essere fermato. L’uomo è stato condotto in caserma e posto in custodia.