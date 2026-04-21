Dopo l’accoltellamento semina il panico al pronto soccorso | distrugge un macchinario e aggredisce i carabinieri Arrestato 21enne straniero
Un giovane straniero di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Parma dopo aver seminato il panico nel pronto soccorso. Dopo aver accoltellato qualcuno, ha distrutto un macchinario e aggredito i militari intervenuti. L’episodio si è verificato nel reparto di emergenza dell’ospedale, dove il giovane ha agito in modo violento prima di essere fermato. L’uomo è stato condotto in caserma e posto in custodia.
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 21enne di origini magrebine. Il giovane si sarebbe reso responsabile di resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di apparecchiature sanitarie all'interno del Pronto Soccorso.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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