Dopo essere stato accoltellato arriva in pronto soccorso e semina il panico | distrugge un macchinario e morde i carabinieri Arrestato 21enne straniero

Un giovane straniero di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Parma dopo aver seminato il panico in ospedale. Dopo essere stato ferito da un colpo di arma bianca, si è recato al pronto soccorso, dove ha distrutto un macchinario e ha morso alcuni carabinieri intervenuti. L’uomo, di origini magrebine, è stato tratto in arresto al termine delle operazioni.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 21enne di origini magrebine. Il giovane si sarebbe reso responsabile di resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di apparecchiature sanitarie all'interno del Pronto Soccorso.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Dopo l’accoltellamento semina il panico al pronto soccorso: distrugge un macchinario e aggredisce i carabinieri. Arrestato 21enne stranieroI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 21enne di origini magrebine. Leggi anche: Semina il panico al pronto soccorso, trentenne allontanato da un infermiere Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio; Pavia, 25enne accoltellato a morte nel parcheggio: fermato un 16enne; Pavia, 25enne accoltellato a morte durante una rissa; Un 17enne di origini egiziane è stato fermato in relazione all'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio dell'area Cattan. Pavia, 25enne siciliano ucciso a coltellate in un parcheggio: indaga la PoliziaPAVIA – Un giovane di 25 anni è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio dell’area Cattaneo, a pochi passi dal centro storico di ... newsicilia.it Pavia, 25enne accoltellato a morte nel parcheggio: fermato un 17enneUn 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra saba ... msn.com Quel che non sapevi. . Tuo figlio continua a prendersi cura di te anche dopo essere nato... dall'INTERNO del tuo corpo! I ricercatori hanno fatto una scoperta che cambierà per sempre il modo di vedere la maternità. Nelle cicatrici del cesareo sono state trovate facebook Alessandria, donna di 53 anni muore dopo essere stata accoltellata alla gola in strada. Indagini in corso x.com