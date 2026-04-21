Dopo essere stato accoltellato arriva in pronto soccorso e semina il panico | distrugge un macchinario e morde i carabinieri Arrestato 21enne straniero

Da parmatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane straniero di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Parma dopo aver seminato il panico in ospedale. Dopo essere stato ferito da un colpo di arma bianca, si è recato al pronto soccorso, dove ha distrutto un macchinario e ha morso alcuni carabinieri intervenuti. L’uomo, di origini magrebine, è stato tratto in arresto al termine delle operazioni.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 21enne di origini magrebine. Il giovane si sarebbe reso responsabile di resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di apparecchiature sanitarie all'interno del Pronto Soccorso.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Dopo l’accoltellamento semina il panico al pronto soccorso: distrugge un macchinario e aggredisce i carabinieri. Arrestato 21enne stranieroI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 21enne di origini magrebine.

Leggi anche: Semina il panico al pronto soccorso, trentenne allontanato da un infermiere

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio; Pavia, 25enne accoltellato a morte nel parcheggio: fermato un 16enne; Pavia, 25enne accoltellato a morte durante una rissa; Un 17enne di origini egiziane è stato fermato in relazione all'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio dell'area Cattan.

Pavia, 25enne siciliano ucciso a coltellate in un parcheggio: indaga la PoliziaPAVIA – Un giovane di 25 anni è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio dell’area Cattaneo, a pochi passi dal centro storico di ... newsicilia.it

dopo essere stato accoltellatoPavia, 25enne accoltellato a morte nel parcheggio: fermato un 17enneUn 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra saba ... msn.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.