panico a siviglia

A maggio 2016, dieci anni fa, il Siviglia ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva in Europa League. La finale si è giocata con l’allenatore Unai Emery alla guida della squadra, che ha battuto l’avversaria in una partita decisiva. Quel successo ha rappresentato un momento importante per il club, che ha consolidato la propria presenza nelle competizioni continentali.

A maggio 2016 - esattamente dieci anni fa - il Siviglia ha vinto la terza Europa League consecutiva, in panchina c'era Unai Emery. Nel luglio e nell'agosto successivi la squadra è stata smontata e profondamente rinnovata: è arrivato un nuovo allenatore, Jorge Sampaoli, un bielsista sfegatato che ha dato la trequarti in mano a Nasri, Franco Vazquez, Jovetic e Joaquín Correa. Nel 2017 il Siviglia è arrivato 4°. Un risultato inatteso: il miglior piazzamento in campionato dal 2009, raggiunto dopo una stagione di passione e poesia. Poi nel 2018 è arrivato 7°, con una finale di Coppa del Re e i quarti di Champions League; nel 2019, il Siviglia è arrivato 6°.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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