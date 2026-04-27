Panico a una fiera a Siviglia si spezza il cavo della giostra a fionda e la capsula precipita – Video

Venerdì 24 aprile si è verificato un incidente alla Fiera di Aprile a Siviglia, quando un cavo di una delle giostre più estreme ha improvvisamente ceduto. La giostra, nota come El Tirachinas o Steel Max, ha causato la caduta di una capsula con a bordo due minori. L'episodio ha suscitato paura tra i presenti, e un video dell'accaduto mostra il momento in cui la capsula precipita.

Attimi di paura alla Fiera di Aprile a Siviglia. Una giostra tra le più estreme al mondo ha avuto un malfunzionamento: venerdì 24 aprile un cavo della Steel Max, conosciuta come El Tirachinas, la fionda, si è staccato improvvisamente, facendo precipitare la capsula con a bordo due minori. La capsula ha urtato uno dei due piloni dell’attrazione ed è rimasta sospesa ad alcuni metri d’altezza, tra le urla della folla. L’incidente è avvenuto attorno alle 20:20: quattro persone hanno riportato ferite lievi tra cui due minori a bordo della capsula che sono stati trasportati in ospedale. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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