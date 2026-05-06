Pamela Genini svolta nelle indagini sulla testa rubata | indagato l’amico Francesco Dolci per vilipendio di cadavere e furto

Le indagini sul furto della testa di una giovane donna uccisa a Milano si sono approfondite con l’iscrizione nel registro degli indagati di un amico della vittima. L’uomo è accusato di vilipendio di cadavere e furto in relazione all’episodio avvenuto nel cimitero di Strozza. La polizia sta proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli di quanto accaduto e il ruolo dell’indagato nel caso.

Francesco Dolci, amico di Pamela Genini, risulta indagato per vilipendio di cadavere e furto nell’ambito dell’indagine sul furto nel cimitero di Strozza della testa della ventiduenne uccisa a Milano lo scorso 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin.? Dolci, interrogato per diverse ore, si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. A interrogarlo il pm Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo. Con lui c’è il suo legale, l’avvocato Eleonora Prandi. Il video al cimitero e la ciocca di capelli in casa. Nei giorni scorsi si è parlato di un video (rilevato da delle telecamere di videosorveglianza) in cui è ritratto un uomo di notte nel cimitero.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Pamela Genini, la Procura indaga per vilipendio di cadavere e furto della testa: mistero sulla profanazioneIndagini a tutto campo sul trafugamento della salma di Pamela Genini, il cui movente rimane un giallo. Bergamo, Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e furtoFrancesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, è indagato per vilipendio di cadavere e furto nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pamela Genini, svolta nel giallo: il video del cimitero punta su Dolci, che va in Procura; Mattino Cinque: Pamela Genini, ipotesi profanazione a inizio novembre Video; Caso Pamela Genini, l’appello dei carabinieri: Mandateci foto o video della tomba, ogni immagine è utile alle indagini; Vilipendio Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci: Da cristiano, mai profanerei una tomba, su di me solo bugie. Pamela Genini: svolta nelle indagini sulla profanazione? | L’ex Dolci a colloquio con il PMPamela Genini, possibile svolta nell'indagine sulla profonazione: l'ex Dolci si trova in Procura con il suo legale e il PM ... ilsussidiario.net Profanazione tomba Pamela Genini, arriva la svolta! È in casermaIl caso legato alla memoria di Pamela Genini, la giovane ventinovenne la cui vita è stata tragicamente spezzata dall'ex compagno Gianluca Soncin il 14 ottobre ... thesocialpost.it Ultim'ora Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, è stato indagato (primo e unico al momento) nell’inchiesta della Procura di Bergamo per vilipendio di cadavere e furto - facebook.com facebook Pamela Genini e la tomba profanata, l’ex Francesco Dolci in caserma a Bergamo con l’avvocata milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com