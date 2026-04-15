Pamela Genini ascoltato l' ex fidanzato Francesco Dolci | Sono stato minacciato episodi legati alla decapitazione della salma
Nelle ultime ore, è stato ascoltato di nuovo in caserma l'ex fidanzato della vittima, che si presenta volontariamente da mesi. Durante l'interrogatorio, ha riferito di essere stato minacciato e ha menzionato episodi collegati alla decapitazione della salma. Le dichiarazioni fornite fanno parte delle indagini in corso, senza ulteriori dettagli al momento disponibili.
Nelle ultime ore è stato ascoltato nuovamente Francesco Dolci, ex fidanzato della vittima, che da mesi si presenta spontaneamente in caserma. Prima ancora di essere convocato, si era recato dai carabinieri più volte: a Pasqua, a Pasquetta e nei giorni successivi Proseguono senza sosta le rice.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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