Pamela Genini ascoltato l' ex fidanzato Francesco Dolci | Sono stato minacciato episodi legati alla decapitazione della salma

Nelle ultime ore, è stato ascoltato di nuovo in caserma l'ex fidanzato della vittima, che si presenta volontariamente da mesi. Durante l'interrogatorio, ha riferito di essere stato minacciato e ha menzionato episodi collegati alla decapitazione della salma. Le dichiarazioni fornite fanno parte delle indagini in corso, senza ulteriori dettagli al momento disponibili.