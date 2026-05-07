Pamela Genini la tomba profanata e il cadavere violato | caccia ai resti nella villetta di Francesco Dolci

Un uomo si presenta questa mattina alla caserma dei carabinieri di Bergamo con la propria auto. La sua presenza si inserisce nel contesto di un'indagine che riguarda la profanazione di una tomba e la violazione di un cadavere in una villetta. La polizia sta cercando di recuperare i resti e approfondire i dettagli legati all’episodio, che ha suscitato attenzione nella zona. La scena si svolge nel cuore della mattinata, con le forze dell’ordine impegnate sul posto.

Bergamo, 7 maggio 2026 – È arrivato alla caserma del comando provinciale dei carabinieri in mattinata, intorno alle 11, con la sua auto. Ad accompagnarlo il suo avvocato, Eleonora Prandi. Ad attenderli il pm Mancusi, titolare del fascicolo. Quella di ieri potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini per la profanazione del cadavere di Pamela Genini, 29 anni, al cimitero di Strozza (Valle Imagna). Francesco Dolci interrogato da ore dal pm con il suo avvocato Francesco Dolci, 41 anni, è stato sentito per ore dai carabinieri del Nucleo investigativo e dal pm. L’imprenditore di Sant’Omobono Terme ha lasciato la caserma intorno alle 18, dopo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pamela Genini, la tomba profanata e il cadavere violato: caccia ai resti nella villetta di Francesco Dolci Notizie correlate Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da... Tomba di Pamela Genini profanata, a Francesco Dolci in caserma contestate "discrepanze sul racconto"Francesco Dolci è stato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove era presente anche il pm Giancarlo Mancusi che coordina le indagini... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Profanazione corpo Pamela Genini, ex fidanzato Dolci accusato di vilipendio di cadavere; Tomba di Pamela Genini profanata, l'appello dei carabinieri: Cerchiamo foto e video; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura. Pamela Genini, tomba profanata: ex fidanzato indagato per vilipendio cadavere e furtoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pamela Genini e il caso della tomba profanata, l'ex fidanzato Dolci dai carabinieri ... tg24.sky.it Tomba di Pamela Genini profanata, indagato l’ex: si cerca la testa della 29enneFrancesco Dolci è stato interrogato per ore dai carabinieri. Nel mirino degli inquirenti foto, versioni contraddittorie e tracce sul loculo ... ilgiornale.it Salma mutilata di Pamela Genini: Francesco Dolci indagato per vilipendio di cadavere e violazione di sepolcro. Perquisita dai Carabinieri la sua abitazione. “Dubbi che abbia avuto una relazione con lei”, il legale della famiglia, avvocato Nicodemo Gentile. Dal - facebook.com facebook Svolta nel caso della profanazione del corpo di Pamela #Genini, uccisa a #Milano dal compagno lo scorso ottobre. Dopo ore in caserma è stato indagato l’ex fidanzato, Francesco Dolci. Perquisita la sua abitazione. #Tg1 Elena Fusai x.com