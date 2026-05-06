Tomba di Pamela Genini profanata a Francesco Dolci in caserma contestate discrepanze sul racconto

La tomba di Pamela Genini è stata trovata profanata e il suo ex fidanzato, Francesco Dolci, si è presentato in caserma per essere ascoltato. Durante l’audizione, pubblici ministeri e militari hanno sollevato alcune discrepanze rispetto alla versione fornita da Dolci sul suo racconto. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, con le autorità che stanno approfondendo gli aspetti legati alla vicenda.

Francesco Dolci è stato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove era presente anche il pm Giancarlo Mancusi che coordina le indagini sulla profanazione della salma di Pamela Genini. È stato raggiunto dall’avvocata. Non risulta indagato, ma sembra che le indagini stiano subendo un’accelerazione. La convocazione potrebbe avere a che fare con discrepanze nel racconto fornito, ma secondo altre fonti al centro dell’attenzione ci sarebbero le fotografie scattate alla tomba. Dolci in caserma Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, si è presentato al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo insieme alla sua avvocata, Eleonora Prandi.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, a Francesco Dolci in caserma contestate "discrepanze sul racconto" Notizie correlate Tomba di Pamela Genini profanata, ricerche web sospette di Francesco Dolci sul "peso della bara"Francesco Dolci potrebbe avere nella propria galleria la foto che registra la finestra di tempo nella quale la tomba di Pamela Genini sarebbe stata... Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tomba di Pamela Genini profanata, l'appello dei carabinieri: Cerchiamo foto e video; Caso Genini: l'ex fidanzato deposita memoria sulla profanazione della tomba; Femminicidio Genini, investigatori: Al 90% è stato Francesco Dolci a profanare la tomba; Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura. Femminicidio Pamela Genini, tomba profanata: l’ex fidanzato in casermaPamela Genini, tomba profanata in cimitero: ex fidanzato ascoltato dai carabinieri dopo il trasferimento in caserma. notizie.it Profanazione tomba Pamela Genini, ex fidanzato Dolci in caserma a BergamoLa sua presenza sarebbe legata all'indagine sulla profanazione della tomba e il vilipendio del cadavere della 29enne, avvenuta mentre era tumulata nel cimitero di Strozza ... rainews.it Cronaca. Profanazione della tomba di Pamela Genini, Francesco Dolci in caserma dai carabinieri - facebook.com facebook Cadavere decapitato di Pamela Genini, appello dei carabinieri: “Cerchiamo foto e video della tomba” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com