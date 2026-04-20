Bimbo annegato in piscina a Latina il padre | Ho provato a tirarlo fuori dall'acqua era impossibile

Un bambino di sette anni è morto annegato in una piscina a Latina. Secondo quanto riferito dal padre, ha cercato di tirarlo fuori dall’acqua insieme a tre persone, ma ha trovato impossibile salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a rianimare il bambino. La procura ha aperto un fascicolo e disposta l’autopsia.

Il padre di Gabriele, il bambino di sette anni annegato nella piscina a Latina, ha tentato di salvarlo insieme a tre persone. Il risucchio dell'acqua dal bocchettone però era troppo forte, e non c'è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Latina: bimbo di 7 anni muore annegato in piscina centro termale, indagini in corsoUna tragica vicenda ha scosso Suio Terme, una località del comune di Castelforte, situata nella provincia di Latina. Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Suio Terme, bambino di 7 anni muore annegato in piscina: Risucchiato dal bocchettone; Un bambino di sette anni è morto affogato in piscina risucchiato da un bocchettone; Bimbo morto annegato in piscina alle terme di Suio. Forse incastrato nel bocchettone?. Aveva 7 anni; Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina alle Terme di Suio. Bimbo annegato in piscina a Latina, la denuncia dei genitori: «Niente grate di sicurezza»Pietrificati dal dolore chiedono solo giustizia e che questa, per arrivare a spiegare il «perché», il «come» e per «colpa di chi», sia veloce e ... ilmattino.it Latina, bimbo di 7 anni muore annegato in piscina a Suio TermeUn bambino di 7 anni è morto annegato oggi, sabato 18 aprile, a Suio Terme, nel comune di Castelforte, in provincia di Latina. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Formia, sono ... adnkronos.com Latina, bimbo di 7 anni annegato alle terme, risucchiato da un bocchettone della piscina: aperto fascicolo per omicidio colposo x.com BIMBO DI 7 ANNI MUORE ANNEGATO IN PISCINA Un bambino di sette anni è morto a Suio Terme, nel comune di Castelforte, mentre si trovava in una piscina di uno stabilimento termale. La famiglia della vittima è romana. La struttura non è acces - facebook.com facebook