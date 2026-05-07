Pallone di Gravina | il formaggio pugliese dal cuore morbido che racconta la tradizione della Murgia

Il Pallone di Gravina è un formaggio pugliese noto per il suo cuore morbido e il sapore deciso. Proveniente dalla zona della Murgia, questa specialità gastronomica ha radici antiche e rappresenta una delle tradizioni più autentiche della regione. La sua produzione si tramanda da generazioni, mantenendo intatta la ricetta tradizionale e i metodi artigianali. È considerato un simbolo della cultura culinaria locale.

Tra i tesori gastronomici più autentici della Puglia, ce n’è uno che conquista al primo assaggio grazie al suo sapore intenso e alla sua storia antichissima: il Pallone di Gravina. Un formaggio simbolo della tradizione contadina murgiana, nato tra pascoli, tratturi e antichi mestieri legati alla.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Puzzone di Moena: il formaggio a crosta lavata che racconta l’alpeggio trentinoNelle valli di Fiemme, Fassa e Primiero, a quote che oscillano tra i mille e i duemila metri, nasce uno dei formaggi più caratteristici del panorama... Pisa nel pallone: il podcast che racconta la squadra nerazzurraPisa, 4 maggio 2026 – Un podcast tutto in nerazzurro per raccontare le vicende calcistiche del Pisa Sporting Club. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Agorà, convegno il pallone di Gravina; Gravina: Il calcio per me è un capitolo chiuso, ora è il tempo di dedicarmi ai nipoti; Caro Gravina, la sinistra nel pallone attende lei; Gravina spiega perché si è dimesso dalla FIGC: E' stata una mia scelta, attorno a me isterie istituzionali. CittaSlow Gravina in Puglia. . Il Pallone di Gravina presentato presso la 732a edizione della Fiera San Giorgio a Gravina in Puglia Parco Nazionale Alta Murgia VerdeVino - Festa della Verdeca Corteo Storico Montfort Rai1 Tg1 Trmtv.it - facebook.com facebook