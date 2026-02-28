Nelle valli di Fiemme, Fassa e Primiero, a quote che variano tra i mille e i duemila metri, si produce il formaggio noto come Puzzone di Moena. Si tratta di un formaggio a crosta lavata, realizzato secondo tradizioni locali, che rappresenta una delle produzioni casearie più riconoscibili del Trentino. La lavorazione avviene in diverse latterie della zona, dove il latte viene trasformato in formaggio.

Nelle valli di Fiemme, Fassa e Primiero, a quote che oscillano tra i mille e i duemila metri, nasce uno dei formaggi più caratteristici del panorama caseario italiano. Il Puzzone di Moena DOP si distingue immediatamente per il suo odore intenso e persistente, una firma olfattiva che non lascia spazio all'indifferenza. La crosta untuosa, dal colore che vira dal giallo ocra al rosso mattone, racchiude una pasta semicotta che sfida ogni aspettativa: nonostante l'aroma prepotente, il sapore risulta sorprendentemente equilibrato, con note di frutta matura, erbe di pascolo e nocciole tostate, appena velate da un retrogusto amarognolo.

© Nonewsmagazine.com - Puzzone di Moena: il formaggio a crosta lavata che racconta l’alpeggio trentino

