Palestra | La Serie A è il sogno di ogni calciatore e se possibile spero di poter fare il salto in un top club
Un calciatore ha dichiarato che la Serie A rappresenta il massimo obiettivo per la propria carriera e ha espresso il desiderio di trasferirsi in un club di alto livello. La sua frase riflette la volontà di migliorarsi e di raggiungere i traguardi più ambiti nel campionato italiano. La sua ambizione si concentra sul progredire nel massimo campionato nazionale, con l’obiettivo di approdare in una delle squadre più prestigiose.
Karlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028: le parole del centrocampista La Fiorentina alla ricerca del nuovo attaccante: anche Lucca nella lista! L’agente allontana le voci Il Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis accelera! Milan avvisato: c’è anche l’ostacolo Lotito Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Muraro ricorda Beccalossi: «Era sempre sorridente, come calciatore era imprevedibile». Poi l’aneddoto sula sfida in allenamento Scholes, che attacco all’Arsenal di Arteta! L’ex United: «Giocano un calcio noioso, non saranno ricordati tra i più grandi» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com
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