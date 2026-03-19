Sabato mattina, nella palestra comunale di via Euterpe a Rimini, si terrà un evento dedicato a Elisa, ricordata da chi l’ha amata attraverso i salti e gli esercizi. La struttura, spesso frequentata da chi la conosceva, diventa un luogo di memoria, dove i ricordi sono impressi nei gesti quotidiani. La presenza di persone si concentra su quei momenti che parlano di lei senza bisogno di parole.

Non servono grandi parole per raccontare chi lascia un segno. Sabato mattina la palestra comunale di via Euterpe a Rimini diventerà lo spazio di chi non smette di accompagnarci. Prenderà il nome di Elisa Antonacci, scomparsa nel 2022, improvvisamente, a soli 16 anni. Era una promessa della ginnastica riminese. In quella palestra ora troverà un luogo dove la sua passione continua a muoversi, tra parallele e tappeti. Il Comune ha diffuso un video che racconta Elisa attraverso le voci di chi l’ha amata: le amiche e compagne di squadra alla Polisportiva Celle, la sua allenatrice Michela Carlini e la madre Alessandra Gabellini. Ogni parola è un frammento di vita, un pezzo di un mosaico che illumina la sua storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In palestra nel nome di Elisa. Tra i ricordi di chi l’ha amata: "Ogni salto qui ci parla di lei"

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