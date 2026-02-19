Torino le immagini delle violenze ai cortei pro-Palestina | 18 misure cautelari

A Torino, 18 persone sono state colpite da misure cautelari dopo aver preso parte a violenze durante i cortei pro-Palestina. Le indagini hanno accertato che gli antagonisti hanno lanciato oggetti e danneggiato veicoli, creando scompiglio tra i manifestanti pacifici. Le forze dell’ordine hanno identificato i responsabili grazie a filmati e testimonianze. La polizia ha agito per fermare ulteriori atti di vandalismo e garantire la sicurezza pubblica. Le misure riguardano principalmente giovani tra i 20 e i 30 anni. La situazione resta sotto controllo.

Diciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla digos della questura di Torino nei confronti di 18 militanti antagonisti, 11 uomini e sette donne. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino su richiesta della procura. Le misure comprendono cinque arresti domiciliari, dodici obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora nel comune di Torino. I reati contestati sono danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Le contestazioni riguardano diversi episodi avvenuti tra settembre e novembre scorsi, tra cui l'occupazione per oltre un'ora dei binari alla stazione di Porta Susa durante la manifestazione del 24 settembre in sostegno alla Global Sumud Flotilla e il taglio da parte di trenta attivisti della recinzione dell'aeroporto di Caselle il 2 ottobre.