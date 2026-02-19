Violenze ai cortei Pro Palestina 18 misure cautelari a Torino

Diciotto persone sono state colpite da misure cautelari questa mattina a Torino, dopo le violenze avvenute durante il corteo Pro Palestina. La polizia ha identificato coinvolti tra gli antagonisti, accusati di aver preso parte a scontri con le forze dell’ordine. Nel blitz sono stati sequestrati oggetti e materiali usati durante le agitazioni. L’operazione mira a rafforzare la sicurezza e prevenire futuri episodi di violenza. Gli arrestati sono stati portati in questura per le formalità di rito. La città si prepara a proseguire con i controlli.

Diciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla Digos della questura di Torino nei confronti di 18 militanti antagonisti, 11 uomini e sette donne. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino su richiesta della procura.Le misure comprendono cinque arresti domiciliari, dodici obblighi di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e un divieto di dimora nel comune di Torino. I reati contestati sono danneggiamento, violenza privata aggravata, resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale. Le contestazioni riguardano diversi episodi avvenuti tra settembre e novembre scorsi, tra cui l’occupazione per oltre un’ora dei binari alla stazione di Porta Susa durante la manifestazione del 24 settembre in sostegno alla Global Sumud Flotilla, il taglio da parte di trenta attivisti della recinzione dell’aeroporto di Caselle il 2 ottobre, che portò alla sospensione dei voli per circa trenta minuti, i disordini alla sera alle Ogr e il giorno dopo sempre qui, dov’era in corso l’evento ’Italian Tech Week’, con partecipazione del fondatore di Amazon Jeff Bezos e della presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen e davanti alla sede dell’azienda Leonardo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Violenze ai cortei Pro Palestina, 18 misure cautelari a Torino Disordini nei cortei pro Pal a Torino, eseguite 18 misure cautelariA Torino, la polizia ha arrestato 18 persone durante i disordini nei cortei pro Pal. Manifestazioni pro Pal, 18 misure cautelari a Torino: "Repressione della lotta per la Palestina"Le manifestazioni a sostegno di Pal hanno portato all’emissione di 18 misure cautelari a Torino, dove le autorità ritengono che ci siano stati atti di violenza legati alle proteste. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scontri ai cortei Pro-Pal, arresti e misure cautelari per gli antagonisti; Torino, violenze nei cortei pro Pal: 5 arresti domiciliari e 12 obblighi di firma; Violenze in cortei pro Pal, in corso operazione di polizia a Torino; Violenze nei cortei pro Pal, cinque arresti a Torino. Violenze ai cortei Pro Palestina, 18 misure cautelari a Torino(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Diciotto misure cautelari sono state eseguite questa mattina dalla Digos della questura di Torino nei confronti di ... notizie.tiscali.it Violenze ai cortei Pro Pal, in corso un'operazione della Polizia a TorinoLe indagini sono relative ai fatti accaduti durante alcune manifestazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla. La replica: Repressione ... rainews.it Nel video Francesca Pascale insulta i manifestanti pro Palestina e definisce terrorista l'inviata ONU Francesca Albanese facebook