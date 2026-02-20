Banca d’Italia co-finanzia la ricerca dell’Oncologia Medica di Parma

Il contributo della raccolta fondi “insieme con te” garantita da Munus completa il finanziamento a favore dei pazienti e della ricerca La Banca d’Italia ha assegnato un contributo straordinario di 60.000 euro – pari al 50% del costo complessivo – all’Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per l’acquisto di un citofluorimetro di ultima generazione destinato al laboratorio di ricerca, essenziale sia per la diagnostica clinica che per la ricerca di base. Si tratta della prima volta che l’Istituto sostiene l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, un riconoscimento significativo per la qualità dell’attività clinica e scientifica in ambito oncologico.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Trasformare i sistemi alimentari mediterranei: il programma “PRIMA” finanzia due progetti di ricerca dell’Università di Parma

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Banca d'Italia: avanzo all'1,2% del PIL, conti con l'estero in miglioramento; Il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi e nei SIC - DB; Perché avremo l’Euro digitale e che significa per tutti noi; Educazione finanziaria come strumento di prevenzione: confronto tra i modelli europei e riflessi sull’ordinamento italiano. – Diritto del Risparmio.

Banca d’Italia, concorso per 6 avvocati a tempo indeterminatoLa Banca d’Italia assume 6 avvocati a tempo indeterminato per Roma: requisiti, prove, preselezione e domanda entro il 23 marzo 2026. diritto.it

Campagne di phishing ai danni di AdE e Banca d'ItaliaIl CERT-AgID ha scoperto due campagne di phishing che sfruttano nomi e loghi di AdE e Banca d'Italia per rubare dati, criptovalute e soldi dal conto. Il CERT-AgID (Computer Emergency Response Team ... punto-informatico.it

L'attenzione si sposta sulla Struttura complessa di Oncologia medica, diretta dal dott. Roberto Bordonaro, punto di riferimento per la diagnosi e la cura delle patologie oncologiche - facebook.com facebook