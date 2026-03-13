In Italia, negli ultimi cinquant'anni, l’oncologia medica ha assistito a una trasformazione significativa, passando dal semplice intervento chirurgico all’utilizzo di oltre 300 molecole differenti per il trattamento del cancro. Un francobollo celebra questa evoluzione e il contributo della medicina nel campo. La storia di questo settore si intreccia con l’introduzione di nuove terapie e approcci farmacologici.

Dal bisturi ai farmaci: l ’oncologia medica negli ultimi 50 anni in Italia ha rivoluzionato il trattamento del cancro, grazie all’arrivo di oltre 300 molecole diverse. Una rivoluzione anche concettuale ricordata da un francobollo molto speciale, dedicato dagli oncologi Cipomo alla figura di Gianni Bonadonna, medico milanese che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo di questa disciplina e della chemioterapia moderna. Tra San Marino e Roma. L’iniziativa del Collegio Italiano dei Primari di Oncologia Medica (Cipomo), che ha appena concluso il suo congresso a Roma, ha previsto una cerimonia nei giorni scorsi al Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino, alla presenza tra gli altri di Stefania Bonadonna, figlia del professore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mezzo secolo di oncologia medica in Italia, il francobollo e 300 molecole

Articoli correlati

Banca d’Italia co-finanzia la ricerca dell’Oncologia Medica di ParmaIl contributo della raccolta fondi “insieme con te” garantita da Munus completa il finanziamento a favore dei pazienti e della ricerca La Banca...

Tumori: Giornata mondiale, Favo sul valore della nutrizione medica in oncologiaIn occasione della Giornata mondiale contro il cancro, Favo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia, ha organizzato a...

Tutti gli aggiornamenti su Mezzo secolo

Temi più discussi: Cinquant'anni fa nasceva l'oncologia medica, oggi disponibili 300 molecole anti-cancro; Longevità in rallentamento: perché le generazioni nate dopo il 1939 difficilmente arriveranno a 100 anni; Prati, chiude dopo mezzo secolo la ferramenta Angelini: il quartiere saluta Angelo e Anna Rita.

Cinquant'anni fa nasceva l'oncologia medica, oggi disponibili 300 molecole anti-cancroL'oncologia medica italiana compie quest'anno 50 anni. È infatti trascorso mezzo secolo da quando si è passati da curare il cancro prevalentemente con il bisturi alla terapia farmacologica, arrivando ... ansa.it

Sanita': un francobollo ricorda cinquant'anni di oncologia medica in Italia -2-(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mar - E' trascorso mezzo secolo da quando si e' passati da curare il cancro prevalentemente con il bisturi alla terapia farmacologica. Un salto 'storico' che ha ... ilsole24ore.com

Per celebrare mezzo secolo di storia, Trek Bicycle ha deciso di guardarsi indietro… ma soprattutto avanti. Cinquant’anni fa tutto è iniziato in modo quasi romantico: un piccolo gruppo di persone e un’idea ambiziosa. Da quel punto di partenza semplice è nato - facebook.com facebook

Emerson Elias Merhy, mezzo secolo di lotte e pratiche di cura per i poveri del Brasile x.com