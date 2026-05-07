Un uomo è stato arrestato a Palermo mentre circolava con documenti falsi riportanti loghi ONU e NATO. Durante un controllo stradale, i carabinieri hanno notato incongruenze nei documenti e hanno scoperto che l’uomo si spacciava per un diplomatico internazionale. Sono stati trovati passaporti e altri documenti contraffatti, che hanno portato all’arresto per uso di documenti falsi e tentativo di frode.

? Cosa scoprirai Come ha fatto a falsificare passaporti con loghi ONU e NATO?. Quali dettagli hanno fatto scattare il controllo stradale dei carabinieri?. Perché l'uomo sosteneva di operare per un ufficio di intelligence?. Cosa rischia ora il sessantatreenza per l'uso di documenti contraffatti?.? In Breve Soggetto di 64 anni privo di patente di guida per condurre l'auto.. Uso di passaporto nero con sigle ONU, NATO e Diplomatic Intelligence Service.. Accuse di fabbricazione, possesso e uso di documenti d'identità e atti contraffatti.. Arresto immediato del sessantatreenne presso un controllo stradale a Palermo.. I carabinieri hanno arrestato a Palermo un uomo di 64 anni che si fingeva un diplomatico dell’ONU e della NATO impegnato in una missione umanitaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, arrestato il finto diplomatico ONU: usava documenti falsi

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