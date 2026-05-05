Gli agenti della polizia di frontiera aerea presso l’aeroporto di Palermo hanno arrestato un uomo con l’accusa di possesso di documenti falsi. Durante i controlli di routine, sono stati trovati passaporti e altri documenti di identificazione contraffatti nel suo bagaglio. L’uomo, che dichiarava di essere un rifugiato politico, è stato portato in commissariato per ulteriori accertamenti. La vicenda è ancora sotto approfondimento da parte delle autorità competenti.

Era partito in aereo dalla Grecia e, dopo lo scalo a Palermo, e avrebbe dovuto raggiungere Dublino, ma al momento dei controlli è scattato un alert sui terminali della compagnia ed è finito in manette È accaduto sabato al Falcone Borsellino dove pochi giorni fa gli agenti della polizia di frontiera aerea hanno arrestato per possesso di documenti falsi un ragazzo di neanche 20 anni, un incensurato nato in Kuwait, che si stava imbarcando su un volo Ryanair con un altro documento su cui sono tuttora in corso accertamenti. L’arresto del giovane, che ha passato una notte in cella al Pagliarelli, è stato convalidato sabato dal gip Carmen Salustro che però ha liberato l’indagato, dalle prime verifiche risultato con lo status di rifugiato politico, disponendo per lui soltanto il divieto di espatrio.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Aeroporto Palermo, il mistero del “rifugiato politico” con documenti falsi

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