Diciotto nuovi Maestri del Lavoro in Umbria | la cerimonia il 1° Maggio in Prefettura
Saranno diciotto i lavoratori umbri a ricevere venerdì 1° Maggio 2026, in occasione della Festa del Lavoro, la prestigiosa "Stella al Merito del Lavoro". Dieci di loro appartengono alla provincia di Perugia, otto a quella di Terni. Due di questi, in particolare, avranno l'onore di ritirare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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