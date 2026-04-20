A Palazzo Campanella il Corrado Alvaro Day celebrato lo scrittore tra memoria e cultura

A Palazzo Campanella si è svolto il “Corrado Alvaro Day”, un evento nazionale dedicato allo scrittore originario di San Luca, in occasione del settantesimo anniversario della sua morte. La sala Monteleone ha accolto questa occasione per ricordare e discutere la figura dello scrittore, coinvolgendo pubblico e rappresentanti del settore culturale. L'iniziativa ha visto la partecipazione di diverse personalità legate alla letteratura e alla cultura italiana.

La sala Monteleone di Palazzo Campanella ha ospitato il “Corrado Alvaro Day”, appuntamento di rilievo nazionale dedicato al grande scrittore di San Luca, nel 70esimo anniversario della sua scomparsa. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del festival Aiparc “Il settembre di Demetra”, progetto.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Giornata della memoria, a Palazzo Alvaro un concerto per non dimenticareIl sindaco metropolitano facente funzioni Versace: "Un evento reso possibile grazie alla bravura dei nostri professionisti del conservatorio Cilea"... A Palazzo Campanella la consegna del premio alla memoria della magistrata Lilia GaetaIn occasione delle celebrazioni per la “Giornata mondiale contro il cancro”, venerdì 6 febbraio, si rinnova l’appuntamento con la quarta edizione de... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Palazzo Campanella si fa passerella per Grace, a Reggio sfila la bellezza che diventa forza e rinascita · ilreggino.it; A Palazzo Campanella l'evento Una Passerella per Grace, Cirillo: La forza delle donne ci insegna a non mollare mai; A Palazzo Campanella la presentazione dell’iniziativa La vita è una cosa meravigliosa, proteggiamola insieme; Presentato a Palazzo Campanella il simbolo del movimento politico culturale Ogni Giorno Calabria e della lista civica Ogni Giorno Reggio Calabria. A Palazzo Campanella il ricordo di Corrado Alvaro a 70 anni dalla morteA settant'anni dalla scomparsa di Corrado Alvaro il centro territoriale di Reggio Calabria dell'Associazione italiana parchi culturali ha organizzato, a Palazzo Campanella, il 'Corrado Alvaro Day'. (A ... ansa.it A Palazzo Campanella l'evento Una Passerella per Grace, Cirillo: La forza delle donne ci insegna a non mollare maiReggio Calabria - Un momento di intensa partecipazione e profonda emozione ha segnato la IV edizione di Una Passerella per Grace – L’Amore che Dà ... lametino.it 20 Aprile ore 9,30-13,00 La mia mostra personale Al Corrado Alvaro Day Palazzo Campanella RC facebook