Referendum a Pago Veiano confronto tra SÌ e NO De Ieso | Importante scegliere con consapevolezza

A Pago Veiano si svolge un incontro tra sostenitori del SÌ e del NO riguardo al referendum sull’ordinamento giurisdizionale. L’amministrazione comunale ha promosso l’evento chiamato “Dialogando sul Referendum” per permettere ai cittadini di confrontarsi sulle questioni in votazione. De Ieso ha sottolineato l’importanza di scegliere con consapevolezza durante questa occasione di dibattito pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Amministrazione comunale di Pago Veiano promuove “Dialogando sul Referendum”, un momento di confronto istituzionale per approfondire, in modo equilibrato, le ragioni del SÌ e del NO sul referendum in materia di ordinamento giurisdizionale. Interverranno: il Sindaco Mauro De Ieso per i saluti istituzionali e la dott.ssa Ida Moretti, giudice civile del Tribunale di Benevento, in qualità di moderatrice. Per il SÌ: l’avv. Simona Barbone e l’avv. Roberto Pulcino. Per il NO: il dott. Piero De Pietro e il dott. Luigi Iglio. “Un’occasione di informazione e di confronto per aiutare i cittadini, soprattutto i più giovani, a partire da quelli che andranno al voto per la prima volta, a scegliere con consapevolezza”, dichiara il Sindaco De Ieso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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