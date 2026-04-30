Manca poco alla finalissima di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’. I concorrenti raccomandati sono considerati favoriti alla vittoria, mentre alcuni partecipanti come l’Albiceleste sono stati giudicati poco incisivi nelle tappe recenti. Tra i team di rapper, alcuni sono stati criticati per la scarsa strategia adottata durante le sfide finali. La gara si sta avvicinando al suo epilogo, con le ultime prove che definiranno i vincitori.

Milano, 30 aprile 2026 - Manca ormai pochissimo alla finalissima di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’. Ecco le pagelle dell’ottava puntata dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca - il programma va in onda ogni giovedì dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming e on demand su Now -, quella andata in onda giovedì 30 aprile. I Rapper - Dani Faiv e Tony 2Milli: voto Nonostante tutto. Bisogna riconoscere che perlomeno sono arrivati sino a questo punto del viaggio. Non fanno ridere, non sono realmente dei rapper che incidono nella scena italiana e non rimarranno negli annali del programma, più che dire “Bro” non fanno, però stanno compiendo un gran bel percorso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle Pechino Express: i Raccomandati devono vincere, Albiceleste trasparenti, Rapper poco strateghi

Notizie correlate

Pagelle Pechino Express: i Raccomandati devono vincere, Albiceleste trasparenti, Rapper strateghiMilano, 30 aprile 2026 - Manca ormai pochissimo alla finalissima di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’.

Pagelle Pechino Express 23 aprile: Jo Squillo nuova Dalai Lama, Albiceleste e Rapper trasparentiMilano, 23 aprile 2026 - Le pagelle della settima tappa di ‘Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente’ raccontano della differenza ormai evidente fra...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Pechino Express, le pagelle: Baby Jo Squillo fa i capricci (4), Costantino striglia Giulia Salemi (8); Pechino Express, le pagelle: Dj dame ciniche (9), Albiceleste turiste smarrite (4), Raccomandati in tempesta (7). Rapper? Invisibili (5); Pechino Express, le pagelle della settima puntata: Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi, la coppia incredibile (10), i Raccomandati ancora disuniti (6); Pagelle Pechino Express 23 aprile: Jo Squillo nuova Dalai Lama, Albiceleste e Rapper trasparenti.

Pagelle Pechino Express: i Raccomandati devono vincere, Albiceleste trasparenti, Rapper poco strateghiNella puntata di giovedì 30 aprile si è visto di tutto, comprese le polemiche fra coppie di concorrenti in gara ... quotidiano.net

A Pechino Express 2026 è arrivata una nuova coppia: le pagelle della settima tappaNella settima puntata le alleanze segrete mettono a dura prova le coppie: i Rapper arrivano primi, rischiano i Veloci ... iodonna.it

Come ogni venerdì sera è tempo delle pagelle di Pechino Express. E sì, settimana scorsa hanno eliminato la coppia più amata dagli italiani, ma almeno subito dopo c'è stata la leggendaria puntata dei '7 mostri'. Che assieme ai 7 mostri, porta anche voti bassi - facebook.com facebook