Pagelle Pechino Express | i Raccomandati devono vincere Albiceleste trasparenti Rapper strateghi

Mancano pochi giorni alla finale di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’. I concorrenti sono giunti alla fase conclusiva del percorso, con alcune coppie considerate favoriti. Nelle pagelle di questa edizione, alcuni partecipanti sono stati indicati come “raccomandati” e si pensa che abbiano buone possibilità di vincere. La squadra argentina sembra aver mostrato maggiore trasparenza, mentre alcuni rapper hanno dimostrato di possedere capacità strategiche sorprendenti durante la gara.

Milano, 30 aprile 2026 - Manca ormai pochissimo alla finalissima di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’. Ecco le pagelle dell’ottava puntata dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca - il programma va in onda ogni giovedì dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming e on demand su Now -, quella andata in onda giovedì 30 aprile. I Rapper - Dani Faiv e Tony 2Milli: voto Nonostante tutto. Bisogna riconoscere che perlomeno sono arrivati sino a questo punto del viaggio. Non fanno ridere, non sono realmente dei rapper che incidono nella scena italiana e non rimarranno negli annali del programma, più che dire “Bro” non fanno, però stanno compiendo un gran bel percorso.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagelle Pechino Express: i Raccomandati devono vincere, Albiceleste trasparenti, Rapper strateghi Notizie correlate Pagelle Pechino Express 23 aprile: Jo Squillo nuova Dalai Lama, Albiceleste e Rapper trasparentiMilano, 23 aprile 2026 - Le pagelle della settima tappa di ‘Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente’ raccontano della differenza ormai evidente fra... Pechino Express, le pagelle della sesta puntata: i Raccomandati, disallineati (6,5), gli Spassusi, vincitori morali (9)La sesta tappa di Pechino Express 2026 ci riporta in Cina e, per i concorrenti, significa alzare ancora una volta il livello della gara. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pechino Express, le pagelle: Baby Jo Squillo fa i capricci (4), Costantino striglia Giulia Salemi (8); Pechino Express, le pagelle: Dj dame ciniche (9), Albiceleste turiste smarrite (4), Raccomandati in tempesta (7). Rapper? Invisibili (5); Pechino Express, le pagelle della settima puntata: Costantino della Gherardesca e Giulia Salemi, la coppia incredibile (10), i Raccomandati ancora disuniti (6); Pagelle Pechino Express 23 aprile: Jo Squillo nuova Dalai Lama, Albiceleste e Rapper trasparenti. Pagelle Pechino Express: i Raccomandati devono vincere, Albiceleste trasparenti, Rapper strateghiNella puntata di giovedì 30 aprile si è visto di tutto, comprese le polemiche fra coppie di concorrenti in gara ... quotidiano.net A Pechino Express 2026 è arrivata una nuova coppia: le pagelle della settima tappaNella settima puntata le alleanze segrete mettono a dura prova le coppie: i Rapper arrivano primi, rischiano i Veloci ... iodonna.it Come ogni venerdì sera è tempo delle pagelle di Pechino Express. E sì, settimana scorsa hanno eliminato la coppia più amata dagli italiani, ma almeno subito dopo c'è stata la leggendaria puntata dei '7 mostri'. Che assieme ai 7 mostri, porta anche voti bassi - facebook.com facebook