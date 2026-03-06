Pusher arrestato dopo colpo nel casertano | hashish cocaina e contanti sequestrati

Un uomo di 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai carabinieri di Secondigliano durante un’operazione nel casertano. Durante l’arresto sono stati sequestrati hashish, cocaina e denaro contante. Il pusher è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vicenda si inserisce in un’azione di contrasto allo spaccio di droga nella zona.

I carabinieri trovano 12 stecchette di hashish, 7 dosi di cocaina e 95 euro; nel vano scale rinvenuti anche panetti di droga e una pistola provento di furto I carabinieri della stazione di Secondigliano hanno arrestato un 30enne del posto già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante una perquisizione domiciliare, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto 12 stecchette di hashish, 7 dosi di cocaina e 95 euro in contante, ritenuti provento dell’attività illecita. Ma i controlli non si sono limitati all’abitazione. Nel vano scale dello stabile, a carico di ignoti, sono stati sequestrati cinque panetti di hashish e una pistola Beretta calibro 22, risultata provento di un furto commesso a Caserta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Pusher 43enne arrestato dai carabinieri, sequestrati 80 grammi di cocaina e 4mila euro in contantiTempo di lettura: < 1 minuto Blitz antidroga dei carabinieri a Ottaviano, nel Napoletano, che con i militari del nucleo cinofili di Sarno, hanno...

Hashish e cocaina nel pacchetto di sigarette: arrestato in flagranza giovane pusherAvrebbe cercato di invertire il senso di marcia alla vista, lungo via Acrone, di una pattuglia della polizia.

Aggiornamenti e notizie su Pusher arrestato.

Temi più discussi: Spaccia droga davanti all'ospedale Niguarda di Milano: pusher arrestato; Pusher ucciso a Rogoredo, poliziotto: Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa; Trastevere, spaccio tra i vicoli della movida. Poliziotti accerchiati dagli amici dei pusher; Colpo allo spaccio, operazione antidroga dei carabinieri (anche in borghese): un arresto.

Spaccio nei boschi della droga fra Gornate e Morazzone, gli agenti sparano, al via il processoImputato un pusher sorpreso dall'antidroga con un machete e arrestato dopo il colpo di pistola esploso a scopo intimidatorio da uno dei poliziotti dell'Antidroga ... varesenews.it

Dopo la scia di violenze e accoltellamenti, condanna e carcere per il capo dei pusherIn carcere quello che viene ritenuto il capo della banda degli spacciatori di origine tunisina che ha imperversato nella lotta per la supremazia delle ... piacenzasera.it

Cronaca. Pesaro, arrestato pusher guineano: spacciava ancora in stazione - facebook.com facebook

Pusher 27enne arrestato dalla Polizia x.com