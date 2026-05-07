A Padova e Rovigo sono stati destinati complessivamente 1,3 milioni di euro per finanziare attività di doposcuola rivolte a ragazzi con fragilità. Il bando permette a chi ne fa richiesta di accedere ai fondi destinati a sostenere i programmi educativi. Le attività gratuite saranno organizzate per garantire un supporto aggiuntivo ai giovani in situazioni di svantaggio, con l’obiettivo di favorire il loro percorso scolastico.

? Cosa scoprirai Chi può presentare domanda per ottenere i fondi del bando?. Come verranno garantite le attività gratuite per i ragazzi svantaggiati?. Quali sono i requisiti per i soggetti che gestiranno i progetti?. Entro quale data scadono le domande per il territorio padovano?.? In Breve Contributo massimo di 25mila euro per ogni progetto presentato dai Comuni.. Scadenza per la presentazione delle domande online fissata al 5 giugno 2026.. Attività rivolte a studenti delle primarie, medie e prime due classi superiori.. Progetti della durata tra 6 e 9 mesi per l'anno scolastico 20262027.. Fondazione Cariparo stanzia 1,3 milioni di euro per il bando Oltre la campanella 2026 rivolto ai Comuni delle province di Padova e Rovigo per sostenere i ragazzi dopo le lezioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova e Rovigo: 1,3 milioni per il doposcuola dei ragazzi fragili

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