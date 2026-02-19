L’infanzia deve essere protetta Doposcuola per bambini fragili dei cinque comuni valdelsani

Un bambino di cinque anni dei comuni valdelsani è stato vittima di un incidente che ha evidenziato la necessità di tutelare i più piccoli. Per offrire loro supporto, sono stati avviati programmi di doposcuola specifici per i bambini fragili della zona. Questi servizi mirano a garantire un ambiente sicuro e di supporto, aiutando i piccoli a recuperare il ritmo scolastico e a sentirsi meno isolati. La proposta coinvolge insegnanti e volontari pronti a intervenire con attenzione e cura. Ora si lavora per estendere il progetto a tutti i territori interessati.

Proteggiamola l'infanzia, la stagione più delicata della vita. Doposcuola per i bambini e le bambine fragili dei cinque comuni valdelsani. Si tratta di laboratori completamente gratuiti finanziati nell'ambito del Piano Educativo Zonale (PEZ) con l'obiettivo di potenziare l'offerta extrascolastica e sostenere gli alunni che presentano qualche difficoltà. "Questa è una delle iniziative su cui, come Conferenza Zonale Alta Val d'Elsa, abbiamo deciso di porre un'attenzione strategica a livello di pianificazione zonale – spiega l'assessora all'Istruzione del Comune di Poggibonsi, capofila della Conferenza Zonale – Il potenziamento del doposcuola è una risposta concreta ai bisogni del territorio e si affianca ai percorsi già attivati dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per gli adolescenti.