Padenghe una scossa per la vita | al pianobar Luci D’alba una maratona musicale per un defibrillatore

Da bresciatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio, il pianobar Luci d’Alba organizza una maratona musicale di 24 ore per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un defibrillatore. L’evento coinvolge musica e partecipanti per sostenere l’acquisto di questa apparecchiatura, che sarà messa a disposizione del locale e della comunità locale. La maratona si svolge nel locale di Padenghe e prevede diverse esibizioni musicali durante tutta la giornata.

Il 16 maggio il Pianobar Luci d’Alba dà il via a una maratona musicale di 24 ore per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un defibrillatore, da mettere a disposizione del locale e della comunità.L’iniziativa nasce da un bisogno concreto: garantire un presidio salvavita anche nelle ore.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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