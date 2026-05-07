Padenghe una scossa per la vita | al pianobar Luci D’alba una maratona musicale per un defibrillatore

Il 16 maggio, il pianobar Luci d’Alba organizza una maratona musicale di 24 ore per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un defibrillatore. L’evento coinvolge musica e partecipanti per sostenere l’acquisto di questa apparecchiatura, che sarà messa a disposizione del locale e della comunità locale. La maratona si svolge nel locale di Padenghe e prevede diverse esibizioni musicali durante tutta la giornata.

Il 16 maggio il Pianobar Luci d’Alba dà il via a una maratona musicale di 24 ore per raccogliere fondi destinati all’acquisto di un defibrillatore, da mettere a disposizione del locale e della comunità.L’iniziativa nasce da un bisogno concreto: garantire un presidio salvavita anche nelle ore.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Varcaturo, furto alle prime luci dell’alba in una gastronomia Tre minuti per salvare una vita: alla scuola superiore la donazione di un defibrillatore“La scuola deve fare il massimo per prendersi cura degli studenti e di tutto il personale che lavora all'interno – ha commentato il dirigente Paolo...