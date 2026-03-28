Tre minuti per salvare una vita | alla scuola superiore la donazione di un defibrillatore

In una scuola superiore, un’associazione locale ha donato un defibrillatore semiautomatico esterno per promuovere la sicurezza e la cultura del primo soccorso tra gli studenti. L’obiettivo è sensibilizzare i giovani sulla prevenzione e garantire un intervento rapido in caso di emergenza cardiaca. L’iniziativa si inserisce nel progetto di unione tra scuola e associazioni per migliorare la gestione delle situazioni di rischio.

“La scuola deve fare il massimo per prendersi cura degli studenti e di tutto il personale che lavora all'interno – ha commentato il dirigente Paolo Taroni – per questo motivo sta investendo risorse umane ed economiche per un lavoro attento di prevenzione della salute. Mi sembra particolarmente bello vedere che la solidarietà e l'aiuto, anche per una più efficiente e distribuita attrezzatura, come il Dae, siano segnali preziosi di collaborazione tra scuola, sanità ed enti del volontariato. Per questo ringrazio di cuore l'associazione per il dono prezioso e importante”. “Ci sono solo 3 minuti per salvare una vita in caso di arresto cardiaco – spiega l'associazione –. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Tre minuti per salvare una vita: alla scuola superiore la donazione di un defibrillatore Articoli correlati Donare il sangue. Appello dell’Avis: "Dieci minuti possono salvare una vita"L’Avis Comunale di Sarteano ha tenuto la 64esima assemblea ordinaria dei soci donatori per informare i presenti sull’andamento dell’ultimo anno e... Rigutino, la donazione di un defibrillatoreArezzo, 8 marzo 2026 – Collocato il defibrillatore che l’imprenditore Ardi Nuredin ha voluto installare nella zona industriale dí Rigutino per tutte... Contenuti e approfondimenti su Tre minuti Discussioni sull' argomento Un defibrillatore a scuola: Ravenna investe nella sicurezza dei giovani; Ravenna, l’associazione Piccoli Grandi Cuori dona un defibrillatore al Morigia-Perdisa; Bear, il cane eroe dei koala va in pensione: dieci anni tra le fiamme per salvare una specie; New York alza il muro da 1,8 miliardi per salvare il cuore di Manhattan. La regola degli 11 minuti per infarto: puoi salvare il tuo cuoreScopri la regola degli 11 minuti per infarto e come piccoli cambiamenti possono migliorare la salute del cuore. Questo articolo esplora la regola degli 11 ... Leggi tutto ... msn.com Si sblocca subito il risultato!! Rete dopo tre minutihttps://tinyurl.com/4nefvsvc - facebook.com facebook Maionese fatta in casa, in tre minuti, seguendo la ricetta del divino Cesare Battisti del Ratanà a Milano. Domani la salsa verde come la fa lui - senza pane e senza uovo sodo! x.com