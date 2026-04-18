L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organi

Da anteprima24.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, in questo periodo, si ricorda la Giornata nazionale per la donazione di organi, un'occasione per riflettere sull'importanza di questa pratica. L'Aido Salerno organizza eventi e iniziative per sensibilizzare la popolazione sull'argomento. La giornata rappresenta anche un momento di bilancio per le associazioni e i volontari attivi nel settore. L'obiettivo è promuovere la cultura della donazione e informare i cittadini sui benefici di questa scelta.

Tempo di lettura: 2 minuti Come ogni anno, in questo periodo si celebra la Giornata nazionale per la donazione di organi, un momento fondamentale di riflessione e bilancio per tutti i soggetti coinvolti in questa importante attività di solidarietà. Tra questi, un ruolo centrale è svolto dall’Aido, l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. A Salerno e provincia, la sezione provinciale dell’Aido opera da ben 49 anni con impegno volontario e gratuito nella sensibilizzazione alla donazione degli organi. In occasione della ricorrenza, il presidente provinciale, l’ingegnere Vincenzo De Sio, ha illustrato i dati più recenti pubblicati dal Centro nazionale trapianti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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