L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organi

Ogni anno, in questo periodo, si ricorda la Giornata nazionale per la donazione di organi, un'occasione per riflettere sull'importanza di questa pratica. L'Aido Salerno organizza eventi e iniziative per sensibilizzare la popolazione sull'argomento. La giornata rappresenta anche un momento di bilancio per le associazioni e i volontari attivi nel settore. L'obiettivo è promuovere la cultura della donazione e informare i cittadini sui benefici di questa scelta.

Tempo di lettura: 2 minuti Come ogni anno, in questo periodo si celebra la Giornata nazionale per la donazione di organi, un momento fondamentale di riflessione e bilancio per tutti i soggetti coinvolti in questa importante attività di solidarietà. Tra questi, un ruolo centrale è svolto dall’Aido, l’Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule. A Salerno e provincia, la sezione provinciale dell’Aido opera da ben 49 anni con impegno volontario e gratuito nella sensibilizzazione alla donazione degli organi. In occasione della ricorrenza, il presidente provinciale, l’ingegnere Vincenzo De Sio, ha illustrato i dati più recenti pubblicati dal Centro nazionale trapianti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organi Notizie correlate Leggi anche: Giornata nazionale per la donazione di organi 2026: si celebra il 19 aprile AIDO Cosenza, al via le assemblee: febbraio decisivo per la donazione di organiA Cosenza, l'AIDO si prepara a un febbraio decisivo per la donazione di organi: assemblee in tutta la provincia per rafforzare la sensibilizzazione e...