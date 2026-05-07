Paci Scanzi Del Grosso | i prossimi spettacoli al Milleventi

A Prato, dal 7 maggio 2026, il teatro Milleventi ospita una serie di spettacoli con protagonisti Alessandro Paci, Andrea Scanzi e Carmine Del Grosso. La settimana prevede diversi eventi che coinvolgono questi artisti, attirando l'attenzione di pubblico e appassionati. L'iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti culturali che si svolgono nella struttura, offrendo una varietà di performance e incontri con gli artisti.

Prato, 7 maggio 2026 – Alessandro Paci, Andrea Scanzi, Carmine Del Grosso: entra nel vivo una settimana con grandi ospiti a Il Garibaldi Milleventi. Si parte il 7 maggio alle ore 21 con Andrea Scanzi ‘E ti vengo a cercare, voli imprevedibili ed ascese velocissime’. Voce e tastiere Gianluca Di Febo. Andrea Scanzi, già autore a teatro di spettacoli analoghi su Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Graziani e Pink Floyd, ne ripercorre la carriera con particolare attenzione al (lungo) periodo d’oro che va da L’era del cinghiale bianco a Gommalacca, senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi e al tempo stesso gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Paci, Scanzi, Del Grosso: i prossimi spettacoli al Milleventi Notizie correlate Da Antigone a I Tableaux Vivants da Caravaggio: prossimi spettacoli al Castello AragoneseEntra nel vivo la rassegna “Teatro nei musei” ideata dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS” nell’ambito del... Prato, una nuova puntata di W Garibaldi al Milleventi con tanti ospitiPrato, 4 maggio 2026 – Alla fine di ogni puntata, quando il pubblico esce sorridente dal Garibaldi Milleventi di Prato la frase più ricorrente...