Da Antigone a I Tableaux Vivants da Caravaggio | prossimi spettacoli al Castello Aragonese

Al Castello Aragonese si preparano i prossimi spettacoli della rassegna “Teatro nei musei”, organizzata dall’associazione culturale “Calabria dietro le quinte – APS”. La manifestazione fa parte del progetto di rete “Teatri della Magna Grecia”, che riceve finanziamenti attraverso un avviso regionale dedicato alla distribuzione teatrale nel 2025. Tra gli eventi in programma ci sono “Antigone” e “I Tableaux Vivants” ispirati a Caravaggio.

Entra nel vivo la rassegna “Teatro nei musei” ideata dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte – APS” nell’ambito del progetto di rete “Teatri della Magna Grecia” cofinanziato dall’avviso sulla “distribuzione teatrale 2025” della Regione Calabria.Fino al 18 maggio.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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