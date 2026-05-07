Ottometria vince Alessio Facchin | premiato il merito scientifico

Nell'ambito delle scienze visive, si è distinto un ricercatore che si è aggiudicato un riconoscimento per il suo contributo scientifico. La sua ricerca si concentra sull'ottometria e sui processi visivi, con un'attenzione particolare all'influenza della psicologia su questi aspetti. La collaborazione tra le due discipline sta portando a cambiamenti significativi nel metodo e nell’approccio allo studio dell’ottometria moderna, con sviluppi che stanno suscitando interesse nel settore.

? Cosa scoprirai Come influisce la psicologia sui processi visivi studiati da Facchin?. Perché l'integrazione con la psicologia sta cambiando l'ottometria moderna?. Chi sono i protagonisti che parteciperanno alla cerimonia di Lazise?. Cosa significa per i pazienti l'unione tra ricerca e clinica?.? In Breve Cerimonia di premiazione prevista domenica 17 maggio a Lazise presso Hotel Parchi del Garda.. Partecipano Domenico De Simone, Silvana Ferrante, Andrea Afragoli e Marco Benedetti all'evento.. Premio nato a Chieti per ricordare Francesco Ferrante scomparso l'8 novembre 1986.. L'approccio interdisciplinare di Facchin integra ricerca scientifica e psicologia per i pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ottometria, vince Alessio Facchin: premiato il merito scientifico Notizie correlate Premio Ferrante ad Alessio Facchin “Per il contributo autorevole allo sviluppo dell’optometria contemporanea”Il premio nazionale di optometria “Francesco Ferrante” è giunto alla 33esima edizione. Leggi anche: Dodici borse di studio: "Il merito va premiato" Approfondimenti e contenuti Optometria, Alessio Facchin vince il Premio ‘Francesco Ferrante’Optometria, Alessio Facchin vince il Premio ‘Francesco Ferrante’: scopri le ultime notizie su Rete 5. È Alessio Facchin, 51 anni, nato a Busto Arsizio (Varese) e residente a Biandronno (Varese), il vi ... rete5.tv Ad Alessio Facchin il Premio Ferrante 2026Alessio Facchin, 51 anni, di Biandronno (VA) è il vincitore del Premio Nazionale di Optometria Francesco Ferrante 2026, giunto alla sua trentatreesima edizione ... rainews.it